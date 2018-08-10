SALEMI: BIMBO DI 2 ANNI CADE DAL BALCONE

Un bambino di due anni è precipitato dal balcone di casa che sorge al primo piano di un immobile del quartiere Cappuccini, a Salemi. Soccorso, il piccolo è stato trasportato all'ospedale Vittorio Eman...

Un bambino di due anni è precipitato dal balcone di casa che sorge al primo piano di un immobile del quartiere Cappuccini, a Salemi. Soccorso, il piccolo è stato trasportato all'ospedale Vittorio Emanuele III da dove, dopo le prime cure, è stato trasferito in elisoccorso in un nosocomio a Palermo. Sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di accertare la dinamica sentendo i familiari del bimbo, tra cui la madre che pare fosse in casa al momento dell'incidente.

