SALERNO: DONNA MOSTRA IL SENO A RAGAZZO E LO PALPEGGIA, LUI SCAPPA E LA DENUNCIA

Un episodio di molestia sessuale a ruoli invertiti: lei che tenta l’approccio fisico e, in stato di eccitazione, allunga la mano per palpare le parti intime di lui che riesce a dimenarsi, scappare e denunciare l’accaduto ai Carabinieri.

E’ accaduto a Pisciotta, nota località turistica del Cilento, la donna dove un ragazzo di 21 anni ha denunciato ai carabinieri di esser stato violentato da una donna sconosciuta di età compresa tra i 45 e 50 anni. “Mi ha fermato per strada e mi ha mostrato il seno – ha raccontato il giovane ai carabinieri – poi, dopo avermi fatto alcune domande ha iniziato a palparmi le parti intime”.

Il ragazzo, impaurito è riuscito a divincolarsi e a risalire in auto, scappando.

Il giovane ha quindi raggiunto la più vicina stazione dei carabinieri dove l’ha denunciata fornendo sia una descrizione della donna sia della macchina dalla quale era discesa, di cui ha fornito anche la targa ai militari dell’Arma.

Si tratterebbe di una persona del posto, ma non è chiaro cosa possa averla spinta ad un simile gesto. Il giovane avrebbe spiegato ai carabinieri di volerla denunciare perché, spaventato dal suo comportamento, temeva potesse succedere anche ad altri, magari in presenza di bambini.