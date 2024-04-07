SALERNO: NELLA NOTTE UN SUV TRAVOLGE AUTO DEI CARABINIERI. MORTI DUE MILITARI DI 25 E 27 ANNI, UN ALTRO È FERITO

Due carabinieri sono morti in un incidente stradale verificatosi nella notte in provincia di Salerno.Tre le auto, tra le quali quella dei militari, coinvolte lungo la strada che collega i comuni di Eb...

Due carabinieri sono morti in un incidente stradale verificatosi nella notte in provincia di Salerno.

Tre le auto, tra le quali quella dei militari, coinvolte lungo la strada che collega i comuni di Eboli e Campagna. Come riferiscono i carabinieri, le vittime sono il maresciallo Francesco Pastore, di 25 anni, e l'appuntato scelto Francesco Ferraro, di 27 anni, entrambi di origine pugliese, in servizio presso la stazione di Campagna. Quattro in totale i feriti (tra cui un terzo carabiniere), sei le autoambulanze arrivate sul posto.

L'incidente è avvenuto lungo la strada statale 19, arteria di collegamento tra il quadrivio di Campagna e località Sant'Andrea. A seguito dell'impatto con una Ranger Rover che proveniva dall'opposto senso di marcia, sono morti il carabiniere che si trovava sul lato passeggero e quello che era seduto sul sedile posteriore. Il conducente è stato trasportato ospedale di Eboli in prognosi riservata. Dopo l'impatto la Ranger Rover ha colliso con una terza autovettura condotta da un 75enne di Campagna ricoverato all'ospedale di Battipaglia in prognosi riservata. La 31enne di Campagna conducente della Ranger Rover è stata condotta, insieme alla passeggera 18enne, all'ospedale di Oliveto Citra. Sul posto, per i soccorsi, i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. I quattro feriti sono ricoverati negli ospedali di Battipaglia, Eboli ed Oliveto Citra.

Sulla strada statale 91 "Della Valle del Sele" la circolazione è tornata regolare alle prime ore del mattino, dopo l'incidente che questa notte ha coinvolto tre autovetture di cui una gazzella dei Carabinieri, in località Quadrivio, frazione di Campagna (Salerno). Nell'impatto, hanno perso la vita due carabinieri a bordo della vettura di servizio e un terzo carabiniere, anch'egli presente sulla vettura, è rimasto ferito. Feriti anche i due conducenti delle altre due vetture. La statale 91 è rimasta chiusa da poco dopo l'una di notte e fino alle 4 del mattino per consentire i rilievi di rito da parte delle forze dell'ordine e la successiva bonifica del piano viabile.

Fatica a parlare al telefono con l'Ansa, il sindaco di Campagna (Salerno), Biagio Luongo, ripercorrendo in lacrime i tragici momenti dell'incidente stradale di stanotte dove hanno perso la vita due giovanissimi carabinieri. "Sono rimasto lì - racconta il primo cittadino con la voce spezzata dal dolore - tutta la notte. Ho assistito inerme alle fasi successive di questa immane tragedia. Non posso far altro che esprimere la mia vicinanza alla famiglia e all'Arma dei Carabinieri per la perdita di questi due ragazzi. Tutta la città di Campagna è sgomenta. Ho già predisposto una corona dei fiori a nome mio, della Giunta e del Consiglio comunale tutto. In accordo con la famiglia e con l'Arma, ricorderemo questi due giovani carabinieri. È un dolore profondissimo".