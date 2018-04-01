SALERNO: Porta ovetti di Pasqua su tomba figlia morta ma li rubano

Al peggio non c’è mai fine nonastante giorni nei quali riflessione, solidarietà e pace dovrebbero farla da padrona. Brutta sorpresa per Pietrina Paladino, la mamma di Dorotea De Sia, giovane vittima d...

Al peggio non c’è mai fine nonastante giorni nei quali riflessione, solidarietà e pace dovrebbero farla da padrona. Brutta sorpresa per Pietrina Paladino, la mamma di Dorotea De Sia, giovane vittima di un incidente stradale. In vista di Pasqua, infatti, per ben due volte ha portato degli ovetti sulla tomba della figlia, al cimitero di Policastro Bussentino: un gesto simbolico, peccato che qualcuno abbia pensato bene di portarli via.

“Ieri ho riportato gli ovetti e un nuovo cestino.Stamattina sparito! due giorni consecutivi”, racconta la donna. “Io non so che dire sono semplicemente senza parole. Chiunque tu sia. Sei così misero/a…..probabilmente ,anzi sicuramente riderai di me …. Una mamma scema che porta. Gli ovetti alla figlia morta….! E tu spudoratamente li hai presi. Beffandoti di me!”.

Fonte InfoCilento