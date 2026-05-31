Catanese muore in un tragico schianto in scooter a Salerno: due vittime contro un muro

Il drammatico schianto a Capaccio Paestum lungo via Poseidonia. Due centauri hanno perso la vita dopo l’impatto contro il muro di una villetta: tra le vittime Cristian Ventura, originario di Catania.

Sangue sull’asfalto nella notte di ieri a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, dove due uomini hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo via Poseidonia, in località Laura.

Le vittime viaggiavano a bordo di uno scooter Honda quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è schiantato violentemente contro il muro di recinzione di una villetta. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo ai due centauri.

A perdere la vita sono stati il 27enne Osvaldo Di Giaimo, residente a Castellabate, e il 39enne Cristian Ventura, originario di Catania ma anch’egli residente a Castellabate.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, ma purtroppo ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. I due uomini sarebbero deceduti praticamente sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate nell’impatto.

Presenti anche i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente e chiarire le cause che hanno portato allo schianto mortale.

Profondo il cordoglio espresso dal sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, che ha affidato ai social un messaggio di vicinanza alle famiglie delle vittime:

«Un bruttissimo risveglio per Castellabate. Un altro drammatico incidente stradale colpisce la nostra comunità. La notizia della prematura scomparsa di Osvaldo e Cristian ci rattrista profondamente. In questo momento di grande dolore il nostro abbraccio più sentito va alle rispettive famiglie e a tutti coloro che volevano bene a questi ragazzi».