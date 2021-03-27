SALERNO: SINDACO ORDINA L’APERTURA DI UN BARBIERE PER FAR TAGLIARE I CAPELLI A UN RAGAZZO AUTISTICO

Un gesto di solidarietà nel comune di Pontecagnano Faiano in provincia di Salerno. E a farlo, il Primo Cittadino che ha deciso di far aprire un barbiere, nonostante la zona rossa, per soddisfare le es...

Un gesto di solidarietà nel comune di Pontecagnano Faiano in provincia di Salerno. E a farlo, il Primo Cittadino che ha deciso di far aprire un barbiere, nonostante la zona rossa, per soddisfare le esigenze di un ragazzo di 15 anni. Il giovane è affetto da una grave forma di disturbo dello spettro autistico che si manifesta con “comportamenti metodici e routinari schematizzati nella sua mente; la cui rottura avrebbe risvolti di notevole compromissione“. Tra le sue abitudini rientra anche l’appuntamento fisso dal barbiere di fiducia, Carmine Casale.

Per questo motivo, il sindaco Giuseppe Lanzara ha disposto la riapertura con una ordinanza ad hoc, la n.17 del 24 marzo. Tutte le norme di sicurezza saranno rispettate: il barbiere aprirà “per il tempo strettamente necessario per consentire il tradizionale e mensile taglio di capelli al concittadino“.

Sembra inoltre, che il sindaco abbia deciso di prolungare l’iniziativa. L’attività riaprirà nello stesso giorno e allo stesso orario, “in caso si procrastinasse lo stato di emergenza e la chiusura di tali esercizi commerciali“.

