SALGONO A 10 LE PERSONE POSITIVE A PATERNO'

La conferma arriva direttamente dal primo cittadino di Paterno, Nino Naso.

Ecco il post del Sindaco: Comunico alla cittadinanza paternese che in data odierna i casi positivi al Coronavirus sono aumentati a 10, tutti riconducibili ai primi registrati nei giorni scorsi. Nell'augurare ai nostri concittadini una pronta guarigione, raccomando di non abbassare la guardia e rispettare tutte le regole: mascherina in luoghi pubblici e distanziamento sociale in primis. L’emergenza non è ancora finita.

Si attendono gli esiti di altri tamponi già effettuati nei scorsi giorni.