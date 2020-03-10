SALGONO A 62 I CONTAGI DA CORONAVIRUS IN SICILIA, 8 IN PIÙ DI IERI, SONO 19 I RICOVERATI

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi (martedì 10 marzo), in merito all'emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Uni...

Dall'inizio dei controlli, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno analizzato 955 tamponi, di cui 881 negativi e 12 in attesa dei risultati. Al momento, quindi, sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità 62 campioni, otto in più di ieri, cui 16 già validati da Roma (cinque a Palermo e undici a Catania).

Risultano ricoverati 19 pazienti (sette a Palermo, cinque a Catania, due a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento e uno a Enna) di cui uno in terapia intensiva per precauzione, mentre 41 sono in isolamento domiciliare e 2 sono guariti.

Il prossimo aggiornamento avverrà domani.

Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87