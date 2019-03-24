SALINA, ANZIANA DONA TERRENO AL COMUNE PER FARNE UN’OASI PER GATTI

Un'anziana di Malfa, nell'isola di Salina, dona oltre 5 mila metri quadri di terreno agricolo al Comune per realizzare un'oasi felina.Anna Paino ha scritto una lettera al sindaco Clara Rametta che gui...

Un'anziana di Malfa, nell'isola di Salina, dona oltre 5 mila metri quadri di terreno agricolo al Comune per realizzare un'oasi felina.

Anna Paino ha scritto una lettera al sindaco Clara Rametta che guida il Comune (uno dei tre di Salina) manifestando il suo intendimento "perché ha sempre avuto a cuore i gatti e si preoccupa anche per il loro futuro chiedendo di preservarli e di proteggerli da una vita di stenti".

"Oltre all'oasi felina - ha spiegato la donna - si dovrà realizzare una cappella votiva in onore di Sant'Antonio e l'area dovrà essere denominata Oasi di S.Antonio".

Il sindaco ha espresso "apprezzamento e gratitudine per il gesto e ha annunciato che "si attiverà immediatamente per esaudire il suo desiderio".