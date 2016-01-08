Salinelle, il geologo Cassaniti: "Serve urgentemente uno studio scientifico"

L'intervento del geologo e docente dell'Università di Catania sull'apertura delle nuove bocche fuori dal perimetro nel quale siamo abituati a registrare il fenomeno di vulcanismo secondario

95047.it A margine di quelle che sono le operazioni sul sito delle Salinelle, arriva il commento di Carlo Cassaniti, Geologo e docente a contratto di Normativa Geologica all’Università di Catania. Un intervento che apre il dibattito su cosa occorra fare dopo che le Salinelle sono state inserite nell'elenco dei Geositi siciliani:

"Dopo il sopralluogo di stamani alle salinelle dello stadio di Paternò è stato possibile confermare come l’ipotesi di migrazione dell’area “attiva” formulata nel mese di agosto 2015 si sia rivelata corretta. Non è più possibile rinviare uno studio multiparametrico del sito perché a differenza di altre aree caratterizzate dal fenomeno geologico del vulcanismo sedimentario, l’area dello stadio è fortemente urbanizzata cosi da creare rischio alle abitazioni ieri sera interessate dalla ingente fuoriuscita di fango (diverse decine di metri cubi). Solo uno studio multidisciplinare di tipo geologico, geodetico, geofisico e geochimico può portare la comunità scientifica a ricostruire il modello geologico del sistema al fine di definire gli scenari futuri di pericolosità e quindi il grado di rischio dell’area. L’auspicio è quindi che il primo cittadino Mangano, dopo aver conseguito l’inserimento dell’area delle salinelle di Paternò nel catalogo dei Geositi Siciliani, si attivi con urgenza per iniziare uno studio scientifico che vada ad integrare quanto fino ad oggi fatto, ma che non permette ancora di definire se l’area urbana interessata dal fenomeno è a rischio o meno".