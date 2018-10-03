SALMONELLA NEI CROISSANT BAULI, MINISTERO SEGNALA RICHIAMO LOTTO DI CROISSANT CON CREMA AL LATTE PER RISCHIO MICROBIOLOGICO

Rischio microbiologico per salmonella spp. Il Ministero della salute ha diffuso un avviso di richiamo di un lotto di croissant a lievitazione naturale con crema al latte a marchio Bauli.Come si legge...

Rischio microbiologico per salmonella spp. Il Ministero della salute ha diffuso un avviso di richiamo di un lotto di croissant a lievitazione naturale con crema al latte a marchio Bauli.

Come si legge nel comunicato pubblicato sul sito del dicastero, il prodotto in questione è venduto in confezioni da 300 grammi, con il numero di lotto LA8312BR e la data di scadenza 30/11/2018. I croissant richiamati sono stati prodotti per Bauli Spa nello stabilimento di via Verdi 31, a Castel D’Azzano, in provincia di Verona. Il Ministero invita a non consumare il prodotto e a riportarlo nel punto vendita dove è stato acquistato.