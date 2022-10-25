SALUMI E LATTICINI IN CAMION NON REFRIGERATO, POLSTRADA SEQUESTRA 200 CHILI DI PRODOTTI ALIMENTARI SULLA CATANIA PALERMO

Trasportava generi alimentari dentro un furgone senza di impianto di refrigerazione.Gli agenti della polizia stradale hanno bloccato il mezzo sulla Palermo-Catania, all’altezza dell’area di servizio C...

Trasportava generi alimentari dentro un furgone senza di impianto di refrigerazione.

Gli agenti della polizia stradale hanno bloccato il mezzo sulla Palermo-Catania, all’altezza dell’area di servizio Caracoli nord, e sequestrato 200 chili di salsicce, mortadelle, latte, yogurt e altri prodotti che, su indicazione dei veterinari dell’Asp di Termini Imerese, sono stati giudicati non idonei per il consumo umano.

Il furgone guidato da un marocchino di 44 anni, trasportava le derrate alimentari di un’azienda del catanese e destinate ad alcune attività sparse tra le province di Palermo e Trapani senza avere alcuna licenza.