SALVINI: I BAMBINI SULLA DICIOTTI POSSONO SBARCARE

"Ci sono a bordo della Diciotti 29 bambini? Possono scendere. Adesso. Nonostante Bruxelles dorma". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook nella quale ha pol...

"Ci sono a bordo della Diciotti 29 bambini? Possono scendere. Adesso. Nonostante Bruxelles dorma". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook nella quale ha polemizzato a distanza con il presidente della Camera, Roberto Fico, secondo il quale i migranti sulla nave militare italiana devono poter scendere a terra prima che sia trovato un accordo in sede Ue sulla loro destinazione. "Ho promesso di difendere confini e sicurezza degli italiani, questo faccio da due mesi e questo continuerò a fare" ha detto Salvini. "Se bloccare 2, 3, 4, 5 navi mi costa accuse e processi, io ci sono. Non sono ignoto. Tu fai il presidente della Camera, io faccio il ministro dell'Interno" ha aggiunto rivolto a Fico.

(AGI)