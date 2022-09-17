SAMANTHA CRISTOFORETTI SARÀ LA PRIMA DONNA EUROPEA COMANDANTE DELLA STAZIONE SPAZIALE INTERNAZIONALE

L'astronauta Samantha Cristoforetti dell'Agenzia spaziale europea sarà presto comandante della Stazione spaziale internazionale. Ad annunciarlo è l'Esa. Cristoforetti è la prima donna europea ad assum...

L'astronauta Samantha Cristoforetti dell'Agenzia spaziale europea sarà presto comandante della Stazione spaziale internazionale. Ad annunciarlo è l'Esa. Cristoforetti è la prima donna europea ad assumere questo incarico e riceve il testimone dal comandante russo Oleg Artemyev.

"Sono onorata della mia nomina a comandante", ha dichiarato Cristoforetti aggiungendo: "Non vedo l'ora di mettere a frutto l'esperienza acquisita nello spazio e sulla terra per guidare una squadra molto capace in orbita".

Sin dall'inizio della sua missione, Minerva, nell'aprile 2022, Samantha è stata responsabile del Segmento Orbitale degli Stati Uniti (USOS), supervisionando le attività nei moduli e nei componenti statunitensi, europei, giapponesi e canadesi della Stazione. Con l'assunzione del nuovo ruolo, diventerà il quinto comandante europeo della Stazione Spaziale, seguendo le orme dei precedenti astronauti dell'Esa Frank De Winne, Alexander Gerst, Luca Parmitano e Thomas Pesquet.

Samantha diventerà ufficialmente comandante dopo una tradizionale cerimonia di consegna incentrata sul passaggio simbolico di una chiave da parte del precedente comandante. La cerimonia si svolgerà mercoledì 28 settembre 2022 e sarà trasmessa in diretta dalla Stazione Spaziale Internazionale su Esa Web TV. Il titolo completo di questo ruolo è Comandante dell'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale. Le cariche di comando vengono assegnate sulla base di decisioni congiunte prese da Nasa (Stati Uniti), Roscosmos (Russia), Jaxa (Giappone), Esa (Europa) e Csa (Canada). L'Esa e' rappresentata in questo processo di selezione dal Capo del Centro Europeo Addestramento astronauti (Eac) e Responsabile di programma della Iss, Frank De Winne.

Questa posizione è fondamentale per il continuo successo della Stazione spaziale. Mentre sono i direttori di volo nei centri di controllo a presiedere alla pianificazione e all'esecuzione delle operazioni della Stazione, il/la comandante della Stazione e' responsabile del lavoro e del benessere dell'equipaggio in orbita, deve mantenere una comunicazione efficace con i team a terra e coordina le azioni dell'equipaggio in caso di situazioni di emergenza. Dal momento che Samantha assumera' il comando nelle ultime settimane della sua permanenza a bordo, uno dei suoi compiti principali sara' quello di garantire un efficace passaggio di consegne al successivo equipaggio.

Per David Parker, direttore dell'esplorazione umana e robotica dell'Esa, "la ricchezza di conoscenze ed esperienze di Samantha la rende un'eccellente candidata per questo ruolo. Come prima donna europea a ricoprire la posizione di comandante, ancora una volta spinge in avanti i confini per la rappresentanza femminile nel settore spaziale".

"Sono contento che la programmazione sia cambiata in modo tale che Samantha debba ancora una volta occupare la posizione di comandante", afferma Frank De Winne. "Mantiene il nostro pieno sostegno per svolgere questo importante ruolo di leadership. Non c'è dubbio che la sua leadership garantirà il continuo successo della missione".