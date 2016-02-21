Samsung presenta Galaxy S7, Galaxy S7 Edge

Samsung ha ufficializzato i suoi nuovi Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge all’evento Unpacked tenutosi nella giornata odierna. Due dispositivi molto simili ai predecessori ma con alcune interessanti innovazio...

Samsung ha ufficializzato i suoi nuovi Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge all’evento Unpacked tenutosi nella giornata odierna. Due dispositivi molto simili ai predecessori ma con alcune interessanti innovazioni

Due nuovi Galaxy sono diversi nell'aspetto, nelle dimensioni e in alcune funzioni. Il Galaxy S7 è più piccolo, con uno schermo da 5.1 pollici, mentre l'S7 Edge arriva a 5.5 pollici; l'S7 ha un formato più "tradizionale", nello standard degli smartphone odierni, mentre l'Edge, come nel modello precedente, si fa notare per bordi curvi, che lo rendono decisamente più elegante

Nei nuovi Galaxy S7 ritorna, inoltre, la possibilità di espandere la memoria di sistema, La fotocamera posteriore di Galaxy S7 è da “soli” 12 megapixel , la fotocamera anteriore, invece, è da 5 megapixel.

La memoria di partenza è di 32/64 GB (a seconda della configurazione), è espandibile tramite microSD fino a 300 GB

I telefoni saranno disponibili da metà marzo (si parla dell’11) nelle versioni nero, oro, argento e bianco ad un prezzo ancora da annunciare ma che, secondo i rumors, saranno di 729€ per l’S7 e di 829€ per l’S7 Edge.

Possibilità di preordinarlo sito samsung lo riceverai 3 giorni prima del lancio ufficiale e in omaggio anche un Gear VR.