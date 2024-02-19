SAN CATALDO. BIMBA DI 4 ANNI AZZANNATA DA UN PITBULL, È GRAVE

Una bimba di 4 anni di San Cataldo (in provincia di Caltanissetta) è arrivata oggi pomeriggio in gravi condizioni all'ospedale Sant'Elia dopo essere stata azzannata da un pitbull.Il cane, di proprietà...

Una bimba di 4 anni di San Cataldo (in provincia di Caltanissetta) è arrivata oggi pomeriggio in gravi condizioni all'ospedale Sant'Elia dopo essere stata azzannata da un pitbull.

Il cane, di proprietà della sua famiglia, l'ha morsa alla testa, alle braccia e ai glutei provocandogli ferite profonde.

La bimba è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso e, dopo aver constatato la gravità della situazione, i medici l'hanno sedata e sottoposta a intervento chirurgico. Sono stati applicati oltre 30 punti di sutura. Al momento è ricoverata in prognosi riservata.