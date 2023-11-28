SAN CATALDO, BIMBA DI 8 ANNI INVESTITA DA UN TRATTORE: È IN GRAVI CONDIZIONI

Una tragedia si è consumata nella giornata di ieri , lunedì 27 novembre, a San Cataldo, nella provincia di Caltanissetta quando una bimba di soli 8 anni è stata investita da un trattore. L'incidente...

Una tragedia si è consumata nella giornata di ieri , lunedì 27 novembre, a San Cataldo, nella provincia di Caltanissetta quando una bimba di soli 8 anni è stata investita da un trattore. L'incidente ha lasciato la giovane vittima in gravi condizioni di salute, richiedendo un intervento chirurgico d'urgenza.

Dopo l'impatto drammatico, il personale medico del 118 è intervenuto prontamente, trasportando la piccola al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta per le prime cure. La gravità della situazione ha reso necessario un intervento immediato: i medici hanno eseguito un'operazione chirurgica delicata, rimuovendo la milza e posizionando un drenaggio toracico.

Nonostante l'intervento, la bimba rimane in condizioni critiche, e il suo trasferimento è stato deciso.

La bambina è stata trasferita presso la struttura specializzata dell'ospedale dei bambini "Di Cristina" di Palermo, dove potrà ricevere cure più specifiche per le lesioni riportate. Tra le ferite, oltre alla rimozione della milza, si contano fratture al bacino e a un piede, insieme a contusioni polmonari.

La dinamica dell'incidente è ancora avvolta nel mistero, e le forze dell'ordine stanno conducendo un'indagine per comprendere esattamente come si siano svolti gli eventi. Sembrerebbe che il conducente del trattore, a bordo di un mezzo gommato con rimorchio, abbia investito la bambina durante una manovra di svolta per raggiungere via Misteri a San Cataldo. Durante questa manovra, il veicolo si sarebbe avvicinato al muro, colpendo la piccola all'altezza dell'addome e causandole gravi ferite.

Il conducente del trattore è stato il primo a prestare soccorso alla giovane vittima, allertando immediatamente il 118 e segnalando l'incidente. La polizia municipale sta ora lavorando per ricostruire nel dettaglio le dinamiche di questo tragico evento, e il trattore coinvolto è stato sottoposto a sequestro nell'ambito delle indagini in corso.