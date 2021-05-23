SAN CONO, RUBA UN’AUTO MA VIENE LOCALIZZATO ED ARRESTATO

I Carabinieri della Stazione di San Michele di Ganzaria, in San Cono, hanno arrestato un 45enne di Piazza Armerina (EN), responsabile di furto aggravato.Nella tarda serata la pattuglia dei militari, i...

Nella tarda serata la pattuglia dei militari, impegnata in un servizio di perlustrazione del territorio, aveva ricevuto dalla centrale operativa una nota di ricerca relativa ad un’autovettura oggetto di furto, una Peugeot 208, poco prima asportata in Piazza Armerina.

La ricerca si è rivelata ben presto fruttuosa perché l’autovettura, riconoscibile per alcune decalcomanie applicate sulla parte posteriore, è stata localizzata nei pressi di un bar del centro cittadino.

Immediatamente i militari hanno individuato un uomo nei pressi del veicolo, il quale, a seguito delle loro domande, ha effettivamente confermato di averla appena rubata dopo che il proprietario l’aveva abbandonata con le chiavi inserite per scaricare un pacco.

L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria. (g/t)