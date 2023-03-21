SAN FILIPPO DEL MELA (ME). SEGNALETICA STRADALE NEL GIARDINO DI CASA. DENUNCIATO PER RICETTAZIONE.

I carabinieri della Stazione di San Filippo del Mela hanno denunciato una persona, ritenuta responsabile di ricettazione. Nei giorni scorsi i militari dell’Arma hanno ricevuto la denuncia di furto di...

I carabinieri della Stazione di San Filippo del Mela hanno denunciato una persona, ritenuta responsabile di ricettazione.

Nei giorni scorsi i militari dell’Arma hanno ricevuto la denuncia di furto di due cartelli stradali indicanti frecce e di quattro sacchetti di appesantimento, asportati in due notti differenti, uno dopo l’altro, sulla Strada Statale 113 a San Filippo del Mela, dove erano stati collocati temporaneamente per segnalare un tratto pericoloso.

Le ricerche hanno permesso di rinvenire subito dopo il materiale asportato presso il giardino di un cittadino, dimorante non lontano dal cantiere, il quale, di fronte all’evidenza ha ammesso le proprie responsabilità, non fornendo nessun motivo in merito alla commissione del gesto.

Il materiale asportato è stato restituito all’ente gestore del tratto stradale mentre l’uomo è stato denunciato per ricettazione alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto.