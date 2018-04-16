SAN FILIPPO LA MELA: "LE IENE" tentano di intervistare un prete, intervento dei Carabinieri
Ieri mattina una troupe della trasmissione televisiva Le Iene, noto programma di Italia 1 è stata avvistata a San Filippo del Mela, nel Messinese, nella chiesa di Santa Maria Immacolata.
A quanto pare, ma la certezza l’avremo con la messa in onda del servizio su Italia Uno, oggetto di interesse non era il parroco ma un seminarista che si nascondeva in sacrestia per sfuggire alle telecamere.
L’inviato palermitano Ismaele La Vardera si sarebbe introdotto nella chiesa con telecamere a seguito, subito dopo la celebrazione domenicale, incalzando il parroco, , il quale, ancora in abiti talari, ha invitato la troupe ad allontanarsi.
La presenza della telecamera davanti alla chiesa comunque non è stata gradita da alcuni fedeli che si sarebbero scagliati verbalmente contro gli inviati del programma.
Sul posto è intervenuta una pattuglia del nucleo radiomobile di Milazzo ma quando la situazione era ormai ritornata alla calma.