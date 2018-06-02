SAN FRATELLO: Si incendia l'auto, medico muore
SAN FRATELLO: L’auto va a fuoco, medico 70enne perde la vita
A cura di Redazione
02 giugno 2018 18:26
Tragico pomeriggio a San Fratello.
Un medico in pensione di 70 anni, Filippo Naro, è morto per l'incendio che si è sviluppato sulla sua auto, una Chrysler Pt Cruiser.
Illeso il figlio, che si trovava con lui. Naro, originario di Acquedolci, nel Messinese, era andato a San Fratello per un pranzo in un agriturismo.
L'uomo è stato trovato carbonizzato, a terra, lungo la statale Cesarò-san Fratello.
Non si conoscono ancora le cause che hanno generato il rogo.