SAN GIOVANNI GALERMO, AGGREDISCE LA CONVIVENTE E TENTA DI FUGGIRE: ARRESTATO 44ENNE

La donna soccorsa e trasportata in ospedale: dimessa con 10 giorni di prognosi

Intervenuti in stretta sinergia con la Centrale Operativa, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato un 44enne, ritenuto responsabile di “maltrattamenti in famiglia” e “lesioni personali”, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.

Alle prime luci dell’alba, i militari dell’Arma hanno raggiunto il quartiere di San Giovanni Galermo, da dove era partita la richiesta di aiuto, tramite 112 Numero Unico di Emergenza, per un’aggressione in strada, ancora in atto, ai danni di una donna.

Arrivati con tempestività nel luogo indicato, gli operanti hanno rintracciato un uomo e una donna in evidente stato di agitazione, che presentavano chiari segni di aggressione fisica, con sanguinamento al capo e al viso, in particolar modo la donna.

Non appena l’uomo ha visto la gazzella, però, è salito a bordo della sua utilitaria tentando di allontanarsi, ma è stato bloccato in sicurezza dagli operanti, che hanno poi identificato entrambi per due 44enni di Tortorici (ME).

La donna ha raccontato ai Carabinieri che sarebbe stata picchiata dal convivente per via di un presunto tradimento e che, nella circostanza, lui le avrebbe anche sottratto il telefono cellulare.

I Carabinieri hanno chiesto l’intervento del personale sanitario del 118, che ha provveduto a medicare sul posto il 44enne, mentre la donna è stata trasportata presso un nosocomio catanese, da dove è stata poi dimessa con 10 giorni di prognosi.

Il telefono della malcapitata è stato poi recuperato dai Carabinieri nell’abitacolo dell’auto dell’uomo e restituito alla donna.

Gli accertamenti effettuati nell’immediatezza hanno permesso agli investigatori di ricostruire l’abitualità dei maltrattamenti, fatti di episodi di violenza fisica e psicologica in danno della vittima, che da tempo versava in uno stato di ansia e timore per la propria incolumità.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i Carabinieri hanno arrestato il 44enne, mettendolo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato il provvedimento disponendo la sottoposizione agli arresti domiciliari in un’abitazione diversa da quella familiare.