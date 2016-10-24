San Giovanni Galermo, controllata una villa per ricevimenti e cerimonie senza autorizzazione

Nella mattinata di ieri, personale della Questura, a seguito di varie segnalazioni, si è recato in via Currolo n. 200/A, zona S. Giovanni Galermo, dove era stata segnalata una villa per ricevimenti,...

Gli agenti giunti sul posto, si sono trovati nel bel mezzo di un ricevimento nuziale previsto per l’ora di pranzo e di alcuni invitati che erano in attesa degli sposi. A quel punto, attesa la necessità di preservare l’evento nuziale gli operatori, dopo aver chiamato il personale A.S.P. (veterinari e igiene pubblica) e la Polizia Annona, constatavano che il titolare del locale non era sul posto ed Il responsabile di sala , al momento del controllo, non era in grado di esibire alcuna documentazione riguardante detta attività. Quindi, dopo aver effettuato gli atti preliminari, consegnavano al responsabile di sala un invito in cui si intimava al titolare di presentarsi presso gli Uffici di Polizia.

Al titolare dell’ attività, è stata contestata: