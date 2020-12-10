SAN GIOVANNI GALERMO: ESPLOSA UNA BOMBOLA ALL'INTERNO DEI CASSONETTI DELLA SPAZZATURA, FERITI

E' accaduto all'alba in via don Minzoni, nel quartiere di San Giovanni Galermo: prima un'esplosione e poi un forte boato. Il tutto mentre un mezzo della raccolta rifiuti stava procedendo al consueto s...

Ignoti avrebbero conferito una bombola all'interno dei cassonetti della spazzatura, nell'esplosione sono rimasti coinvolti tre dipendenti della Dusty, che in quel momento stavano raccogliendo i rifiuti.

Immediatamente sono stati soccorsi, per uno di loro si è reso necessario l'intervento di un ambulanza del 118 che ha trasportato l'uomo all'ospedale per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere l'incendio causato dall'esplosione e mettere in sicurezza l'area e la Polizia per le indagini del caso per risalire agli autori dell'episodio

Il commento del presidente della IV Municipalità, Erio Buceti: “Quello che è accaduto da poco in via Don Minzoni è vergognoso. Delinquenti o gente certamente irresponsabile ha conferito una bombola all’interno di cassonetti provocando una tale esplosione che ha coinvolto anche alcuni dipendenti della Dusty. La magistratura certamente indagherà, mi auguro che i dipendenti rimasti coinvolti non versino in gravi condizioni di salute“.