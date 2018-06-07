SAN GIOVANNI GALERMO: Vasto incendio minaccia abitazioni. Intervento dei Vigili del fuoco

Una densa nube di fumo ha avvolto il quartiere di San Giovanni Galermo, in via Salvo D’Acquisto, intorno alle 14 di oggi.La squadra del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Acireale, è intervenuta pe...

Una densa nube di fumo ha avvolto il quartiere di San Giovanni Galermo, in via Salvo D’Acquisto, intorno alle 14 di oggi.

La squadra del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Acireale, è intervenuta per un incendio di vegetazione e sterpaglie che minacciava diverse abitazioni in via Salvo D’Acquisto a San Giovanni Galermo.

La colonna di fumo era visibile già a chilometri di distanza, mentre il fumo ha avvolto anche via Poggio del Lupo.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha scongiurato che le fiamme coinvolgessero le palazzine più prossime ai focolai dell’incendio che, a causa della presenza di rifiuti e plastica, hanno sviluppato un’intensa colonna di fumo scuro.