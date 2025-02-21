SAN GIOVANNI LA PUNTA, AUTO CONTRO UN MURO: FERITA UNA DONNA

San Giovanni la Punta, 21 febbraio 2025 – Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente stradale in via del Serbatoio.Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, una Ford...

Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, una Ford C-Max ha perso il controllo ed è finita violentemente contro un muro, tanto che l’impatto ha provocato l’attivazione degli airbag.

La conducente del veicolo è rimasta ferita ed è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118, giunto sul posto con un’ambulanza. La donna è stata trasportata al Policlinico per le cure del caso, ma al momento non si conosce la gravità delle ferite riportate.

Secondo le prime informazioni, la strada era bagnata al momento dell’incidente, un elemento che potrebbe aver influito sulla dinamica dello schianto. Le autorità stanno eseguendo i rilievi per chiarire le esatte cause dell’accaduto.