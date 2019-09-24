SAN GIOVANNI LA PUNTA: AUTO SI RIBALTA, UN FERITO

Paura intorno le ore 13 a San Giovanni la Punta in via Giuseppe Motta. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto, una Seat Ibiza, guidata da un ragazzo, dopo essersi scontrata con un altra au...

Paura intorno le ore 13 a San Giovanni la Punta in via Giuseppe Motta. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto, una Seat Ibiza, guidata da un ragazzo, dopo essersi scontrata con un altra auto in sosta si è ribaltata.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia locale ed il personale sanitario del 118 per soccorrere il malcapitato e trasportarlo in ospedale.

L impatto è avvenuto nei pressi di una scuola e, per fortuna, si è evitato il peggio in quanto ancora la campanella non era suonata.

Si registrano rallentamenti al traffico.

Seguiranno aggiornamenti