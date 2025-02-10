SAN GIOVANNI LA PUNTA, CADE DALLO SCOOTER… MA IL MEZZO ERA RUBATO: DENUNCIATO

La Radiomobile è da sempre impegnata, 24 ore su 24, a garantire ai cittadini il “pronto intervento” e, tra i vari compiti del Reparto, vi è anche la tutela della sicurezza degli utenti della strada e...

La Radiomobile è da sempre impegnata, 24 ore su 24, a garantire ai cittadini il “pronto intervento” e, tra i vari compiti del Reparto, vi è anche la tutela della sicurezza degli utenti della strada e il contrasto ai comportamenti pericolosi alla guida.

In tale contesto, l’equipaggio della Radiomobile di Gravina di Catania, su imput della Centrale Operativa, è intervenuto l’altra sera, verso le 21:00, a San Giovanni la Punta, dove alcuni cittadini hanno chiamato il 112, segnalando la caduta autonoma di un motociclista.

La pattuglia ha raggiunto velocemente la via Fisichelli, trovando in terra il conducente dello scooter, un 28enne di origini straniere, residente a Catania, per il quale è stato subito chiesto l’intervento dei medici del 118. Assicurato il giovane alle cure del 118, i Carabinieri hanno, quindi, effettuato i rilievi dell’incidente, per capirne la dinamica ed escludere la responsabilità di terzi nel sinistro. Gli accertamenti hanno, ovviamente, interessato anche il motorino del ragazzo che, però, dalla Banca Dati delle Forze dell’Ordine, risultava da ricercare in quanto rubato lo scorso settembre a Catania.

Il giovane, non ha saputo dare alcuna spiegazione legittima circa il possesso di quel mezzo, pertanto, i militari dell’Arma hanno sequestrato il ciclomotore per interrompere la condotta illegale e restituirlo così al legittimo proprietario, mentre per il 28enne, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per “ricettazione”, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.