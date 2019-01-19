SAN GIOVANNI LA PUNTA: Cocaina negli slip e “fumo” nascosto in casa: arrestato

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza un muratore di 52 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.L’uomo, fermato...

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza un muratore di 52 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, fermato per un normale controllo dalla pattuglia in via Galileo Galilei sul momento ha mostrato una certa irritabilità, comportamento che ha spinto i militari ad accompagnarlo in caserma dove, previa perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 40 grammi di cocaina nascosta nelle mutande.







Le operazioni, estese all’abitazione del reo, hanno consentito, inoltre, di rinvenire circa 50 grammi di marijuana, in parte già confezionata in dosi, e 1 bilancino elettronico di precisione. La droga e il materiale sono stati posti sotto sequestro.