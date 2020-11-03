SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT). I CARABINIERI NEI CENTRI COMMERCIALI PER FAR RISPETTARE LE NORME ANTI-COVID19

I Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania hanno effettuato uno specifico servizio di controllo all’interno dei centri commerciali, insistenti nel territorio del comune di San Giovanni La Pun...

I Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania hanno effettuato uno specifico servizio di controllo all’interno dei centri commerciali, insistenti nel territorio del comune di San Giovanni La Punta, per consentire agli utenti una serena fruizione di quegli spazi commerciali nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione epidemica da coronavirus.

In particolare il servizio, che è stato svolto presso i centri commerciali “Le Zagare” ed “I Portali”, luoghi ove maggiormente potrebbero verificarsi fenomeni di aggregazione sociale con potenziali conseguenti rischi, qualora non venissero rispettate le indicazioni per una corretta protezione dal virus.

Nel corso dei controlli effettuati nelle 138 attività commerciali, operanti nei due centri in esame, è stata rilevata la presenza di 603 persone senza il rilevamento di infrazioni alle norme, frutto questo dell’opera di sensibilizzazione precedentemente svolta dall’Arma sul territorio.