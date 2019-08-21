SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT). RUBA ALCOLICI ALL’IPERCOOP: LADRA IN MANETTE
I Carabinieri della Stazione di San Giovanni La Punta hanno arrestato nella flagranza la 30enne catanese Concetta BRUNO, poiché ritenuta responsabile di furto aggravato.
Grazie alla proficua collaborazione tra l’Arma territoriale e gli addetti alla sicurezza dislocati nei numerosi centri commerciali della provincia etnea, i militari di pattuglia hanno potuto bloccare la ladra mentre tentava di allontanarsi dall’area commerciale “Le Zagare” con una borsa colma di liquori sottratti poco prima dagli espositori del supermercato della catena Ipercoop.
La refurtiva, del valore di oltre 100 euro, è stata restituita al direttore del punto vendita, mentre l’arrestata attenderà il giudizio per direttissima agli arresti domiciliari.