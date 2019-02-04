95047

SAN GIOVANNI LA PUNTA: ESPLODE BOMBOLA A GAS E SCOPPIA INCENDIO, UN FERITO

Tragedia sfiorata questa mattina a San Giovanni la PuntaUna persona è rimasta ferita nello scoppio di una bombola di gas. E' successo intorno alle 12.30 in Via Roma.Sul posto sono giunti immediatemnte...

A cura di Redazione Redazione
04 febbraio 2019 13:40
SAN GIOVANNI LA PUNTA: ESPLODE BOMBOLA A GAS E SCOPPIA INCENDIO, UN FERITO -
Dintorni
Condividi

Tragedia sfiorata questa mattina a San Giovanni la Punta

Una persona è rimasta ferita nello scoppio di una bombola di gas. E' successo intorno alle 12.30 in Via Roma.

Sul posto sono giunti immediatemnte i vigili del fuoco, un'ambulanza che ha soccorso l anziano uomo che era a casa.

L'esplosione della bombola ha causato un incendio e la deflagrazione degli infissi.
La persona soccorsa avrebbe riportato gravi ustioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto pure i Carabinieri e la Polizia Municipale.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047