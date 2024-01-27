SAN GIOVANNI LA PUNTA. FINISCE CON L'AUTO CONTRO LE MACCHINE PARCHEGGIATE E POI SI RIBALTA, ILLESA CONDUCENTE

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 27 gennaio 2024, a San Giovanni la Punta, in provincia di Catania. Una Fiat 500, guidata da una donna, si è ribaltata lungo la via della R...

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 27 gennaio 2024, a San Giovanni la Punta, in provincia di Catania.

Una Fiat 500, guidata da una donna, si è ribaltata lungo la via della Regione, dopo aver urtato due auto parcheggiate e un'altra auto che proveniva da una strada laterale.

La conducente della Fiat 500 è stata soccorsa da un'ambulanza del 118, secondo le prime informazioni, la donna non avrebbe riportato gravi ferite, ma solo contusioni e escoriazioni.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a rimuovere i veicoli coinvolti nell'incidente e a ripristinare la sicurezza della carreggiata.

La via della Regione è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni in totale sicurezza.

Le cause dell'incidente sono al vaglio delle autorità competenti, che hanno avviato le indagini del caso. Si ipotizza che la donna abbia perso il controllo della sua auto a causa di una distrazione o di un malore.