95047

SAN GIOVANNI LA PUNTA. FUGGE E INVESTE I CC DOPO UN FURTO ALLA COLONNINA DEL RIFORNIMENTO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato nella flagranza il 31enne catanese Danilo CARCHIOLO, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato, resiste...

A cura di Redazione Redazione
01 settembre 2020 14:48
SAN GIOVANNI LA PUNTA. FUGGE E INVESTE I CC DOPO UN FURTO ALLA COLONNINA DEL RIFORNIMENTO -
Dintorni
Condividi

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato nella flagranza il 31enne catanese Danilo CARCHIOLO, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.
L’equipaggio della gazzella, a seguito della segnalazione pervenuta dalla centrale Urbe di Roma, è intervenuto immediatamente all’interno dell’area di servizio della “Q8” di via Marco Polo, sorprendendo l’uomo mentre asportava le banconote custodite all’interno del distributore automatico.
Il ladro, pur di sottrarsi all’arresto, è salito a bordo del proprio Honda SH non ottemperando all’alt imposto dai carabinieri i quali, benché travolti dal fuggitivo, lo hanno costretto ad abbandonare il mezzo e fuggire a piedi nelle campagne circostanti.
Gli operanti sono comunque riusciti ad inseguire, bloccare ed ammanettare il reo, recuperando anche il denaro rubato equivalente a 115 euro.
Entrambi i militari sono stati medicati nel pronto soccorso del Policlinico di Catania.
La refurtiva è stata restituita all’avente diritto, mentre l’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047