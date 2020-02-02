SAN GIOVANNI LA PUNTA, INCENDIO IN CASA: MUORE UNA 72ENNE, GRAVE IL MARITO

Una donna di 72 anni è morta in un incendio divampato nella sua abitazione al secondo piano di una palazzina di San Giovanni la Punta, nel Catanese.Secondo quanto reso noto dal comando provinciale dei...

Una donna di 72 anni è morta in un incendio divampato nella sua abitazione al secondo piano di una palazzina di San Giovanni la Punta, nel Catanese.

Secondo quanto reso noto dal comando provinciale dei vigili del fuoco del capoluogo etneo, l’incendio che è costato la vita a una donna di 72 anni è divampato intorno alle ore 15, al secondo piano di una palazzina sita in via Taormina.

Sul posto si sono rapidamente recati i pompieri con due squadre e mezzi di supporto logistico.

All’interno dell’appartamento avvolto dalle fiamme si trovava una coppia di anziani, marito e moglie, entrambi classe 1948. La donna, purtroppo, è stata trovata priva di vita.

Il marito, invece, risulta al momento gravemente ferito: è stato trasportato d’urgenza in ospedale a causa delle ustioni riportate sul corpo.

Sul luogo della tragedia, oltre ai vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, sono intervenuti anche i militari dell’Arma dei carabinieri che stanno svolgendo gli accertamenti di rito per stabilire cosa abbia provocato lo scoppio del rogo.