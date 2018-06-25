SAN GIOVANNI LA PUNTA: LADRA DI COSMETICI ARRESTATA AL CENTRO COMMERCIALE
SAN GIOVANNI LA PUNTA: LADRA DI COSMETICI ARRESTATA AL CENTRO COMMERCIALE
I Carabinieri della Stazione di San Giovanni La Punta hanno arrestato, nella flagranza, la 59enne Santa GUGLIELMINO di Tremestieri Etneo, già gravata da precedenti penali specifici, ritenuta responsabile di furto aggravato.
Dotata di una borsa opportunamente schermata per eludere il sistema antitaccheggio, ieri sera ha razziato diversi cosmetici dagli espositori del punto vendita Oviesse, sito nell’area commerciale delle “Zagare” a San Giovanni la Punta.
Grazie alla proficua collaborazione tra gli addetti alla sicurezza dell’esercizio commerciale e l’Arma territoriale, una pattuglia ha bloccato la taccheggiatrice mentre tentava di guadagnare la fuga in auto.
La merce, del valore di oltre 100 euro, è stata interamente recuperata e restituita al responsabile del punto vendita, mentre l’arrestata attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.