SAN GIOVANNI LA PUNTA: RUBA MERCE IN ALCUNI NEGOZI DEI “PORTALI”, ARRESTATO

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza il 21enne catanese Danilo RACITI, poiché ritenuto responsabile di furto aggravato.

Ieri sera, grazie alla proficua collaborazione tra gli addetti alla sicurezza e l’Arma territoriale, una pattuglia ha potuto bloccare il malvivente mentre tentava di allontanarsi dal centro commerciale subito dopo avere rubato capi d’abbigliamento e calzature dagli stand dei negozi “My Brand” e “Scarpe e Scarpe”.

La refurtiva, del valore complessivo di 400 euro, è stata interamente recuperata e restituita agli aventi diritto.