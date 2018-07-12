SAN GIOVANNI LA PUNTA: SCARSO IGIENE E LAVORO NERO IN UN MINIMARKET - LE FOTO

Personale della Squadra amministrativa del Commissariato di Nesima ha eseguito alcuni controlli all’interno di un mini market con macelleria, appartenente a una nota catena locale di negozi, sito nel...

Personale della Squadra amministrativa del Commissariato di Nesima ha eseguito alcuni controlli all’interno di un mini market con macelleria, appartenente a una nota catena locale di negozi, sito nel comune di San Giovanni la Punta. Nel corso delle operazioni, gli agenti hanno accertato il furto di energia elettrica, perpetrato attraverso un allaccio diretto e abusivo alla rete pubblica.

Nella stessa circostanza è stata constatata la presenza di una donna, impiegata per ben cinque ore al giorno alla cassa dello stesso esercizio commerciale, pagata circa due euro l’ora, senza alcun valido contratto di lavoro.

Il titolare dell’attività è stato denunciato per i reati di furto di energia elettrica e per sfruttamento del lavoro; inoltre, una sanzione pecuniaria di 1000 euro è stata comminata dall’ASP Veterinaria di Gravina, a causa delle scarse condizioni igienico sanitarie dei locali in cui erano custoditi vari alimenti destinati alla vendita.