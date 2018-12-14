SAN GIOVANNI LA PUNTA, SEQUESTRATI OLTRE 138MILA BIGLIETTI DI INVITO PER FESTE E AUGURALI CONTRAFFATTI

I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito del dispositivo posto al contrasto all’economia illegale e sommersa, hanno eseguito un intervento nel settore della...

I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito del dispositivo posto al contrasto all’economia illegale e sommersa, hanno eseguito un intervento nel settore della contraffazione marchi e della tutela del made in Italy, sottoponendo a sequestro oltre 138mila articoli contraffatti, raffiguranti noti personaggi dei cartoons e dei più importanti brand di intrattenimento per ragazzi.

I Finanzieri del Gruppo di Catania hanno ispezionato due locali commerciali, entrambi gestiti da un cittadino italiano, ubicati nel Comune di San Giovanni La Punta(il primo sito all’interno del centro commerciale “Le Zagare”, mentre il secondo in via Piave) rilevando la presenza di numerosi articoli illeciti, costituiti da biglietti di invito e augurali raffiguranti noti personaggi dei più celebri cartoons quali “Frozen, Cars, Cenerentola, Iron Man, Hello Kitty”.

Tale risultato ha permesso dunque di smantellare un importante impianto di approvvigionamento di prodotti contraffatti, pronti per la successiva immissione in commercio durante le prossime festività natalizie, insistente nella zona commerciale di San Giovanni La Punta, dimostrando la grande attenzione del Corpo verso la repressione di tali fenomenologie criminali.

Al termine delle attività, l’imprenditore italiano è stato deferito alla Procura etnea per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e per le fattispecie previste dal Codice Penale per la vendita di articoli con indicazioni mendaci.