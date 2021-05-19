SAN GIOVANNI LA PUNTA. STAVANO SVALIGIANDO UN GARAGE: IN MANETTE TRE PREGIUDICATI CATANESI
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato nella flagranza tre pregiudicati catanesi di 25, 26 e 41 anni, poiché ritenuti responsabili del concorso in furto aggravato.
I tre, dopo aver scardinato la serratura posta a protezione di un garage ubicato all’interno del complesso residenziale “Le Balatelle”, ne stavano “ripulendo” il contenuto consistente soprattutto in elettroutensili che man mano caricavano sull’autovettura a loro in uso.
A beccarli con le mani del sacco i militari di pattuglia che li hanno bloccati recuperando l’intera refurtiva, del valore di oltre 500 euro, immediatamente restituita al legittimo proprietario. Gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.