San Giovanni la Punta, urta due auto parcheggiate: 63enne positivo all’alcoltest

Tasso alcolemico oltre il doppio del limite consentito: l’uomo è stato denunciato dai Carabinieri.

Un incidente, poi il controllo con l’etilometro che fa emergere un tasso alcolemico più del doppio del limite consentito. È quanto accaduto a San Giovanni la Punta, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Gravina di Catania hanno denunciato un 63enne per “guida sotto l’influenza dell’alcool”, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’intervento dei militari è scattato a seguito di una segnalazione, arrivata al Numero Unico di Emergenza NUE 112, per un sinistro stradale. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno trovato un’autovettura che, per cause ancora in corso di accertamento, aveva urtato 2 veicoli regolarmente parcheggiati, non causando fortunatamente alcun ferito.

Dopo avere identificato l’automobilista per un 63enne, i militari hanno eseguito i rilievi e gli accertamenti sull’incidente e, nella circostanza, hanno notato che l’uomo manifestava uno stato di alterazione psico-fisica, verosimilmente dovuta all’assunzione eccessiva di bevande alcoliche.

Tale circostanza ha indotto gli operanti a sottoporlo all’alcoltest che, poco dopo, ha evidenziato un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito dalla normativa.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, per il 63enne è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria competente per quanto previsto dall’art. 186 del Codice della Strada.

L’attività svolta dai Carabinieri mette in risalto l’importanza dei controlli su strada, soprattutto quando un incidente consente di far emergere condotte potenzialmente pericolose per la sicurezza sia degli automobilisti che degli altri utenti della strada.