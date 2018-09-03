I Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio hanno arrestato nella flagranza il 43enne Fabrizio TROVATO di San Giovanni La Punta, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spacci...

I Carabinieri della Stazione di Aci Sant’Antonio hanno arrestato nella flagranza il 43enne Fabrizio TROVATO di San Giovanni La Punta, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’approfondimento info-investigativo compiuto dai militari della Stazione, già da qualche giorno posto sotto stretta osservazione, li ha condotti l’altra sera nella sua abitazione, precisamente nel garage ubicato sotto di essa, dove il pusher si era organizzato per occultare, trasformare e dosare gli stupefacenti da piazzare al dettaglio.

SAN GIOVANNI LA PUNTA: UTILIZZAVA IL GARAGE COME DEPOSITO-LABORATORIO DI DROGA, SEQUESTRATI OLTRE 4 CHILI FRA MARIJUANA E HASHISH

Difatti, procedendo ad una accurata perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato: 4,2 Kg di marijuana, una decina di grammi di hashish, 4 bilance elettroniche di precisione, nonché diverso materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita.La droga e tutto il materiale sono stati sequestrati mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.