95047

SAN GREGORIO: AUTO SI RIBALTA, CONDUCENTE FERITO

Ennesimo incidente di giornata.E' successo intorno alle ore 13.30 a San Gregorio al viale Europa.Una Punto Fiat si è ribaltata andando a finire contro un'altra auto parcheggiata.A rimanere ferito il c...

A cura di Redazione Redazione
18 aprile 2019 14:28
SAN GREGORIO: AUTO SI RIBALTA, CONDUCENTE FERITO -
Dintorni
Condividi

Ennesimo incidente di giornata.

E' successo intorno alle ore 13.30 a San Gregorio al viale Europa.

Una Punto Fiat si è ribaltata andando a finire contro un'altra auto parcheggiata.

A rimanere ferito il conducente della Punto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Gregorio, la polizia municipale, ambulanza del 118 e una ditta specializzata per la pulizia della strada invasa da detriti.

Si segnalano rallentamenti al traffico.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047