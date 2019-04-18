SAN GREGORIO: AUTO SI RIBALTA, CONDUCENTE FERITO
Ennesimo incidente di giornata.E' successo intorno alle ore 13.30 a San Gregorio al viale Europa.Una Punto Fiat si è ribaltata andando a finire contro un'altra auto parcheggiata.A rimanere ferito il c...
A cura di Redazione
18 aprile 2019 14:28
Ennesimo incidente di giornata.
E' successo intorno alle ore 13.30 a San Gregorio al viale Europa.
Una Punto Fiat si è ribaltata andando a finire contro un'altra auto parcheggiata.
A rimanere ferito il conducente della Punto.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Gregorio, la polizia municipale, ambulanza del 118 e una ditta specializzata per la pulizia della strada invasa da detriti.
Si segnalano rallentamenti al traffico.
SAN GREGORIO: AUTO SI RIBALTA, CONDUCENTE FERITO