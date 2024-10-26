SAN GREGORIO DI CATANIA: BLOCCANO LA STRADA E TENTANO IL FURTO, MA FALLISCONO IL COLPO ALLA CASSA DEL DISTRIBUTORE

E' fallito a San Gregorio di Catania l'assalto, la notte scorsa, di un commando composta da sei persone che voleva rubare il contenuto di cassa automatica di una stazione di servizio non distante dai...

E' fallito a San Gregorio di Catania l'assalto, la notte scorsa, di un commando composta da sei persone che voleva rubare il contenuto di cassa automatica di una stazione di servizio non distante dai caselli autostradali della A18.

Per potere agire 'indisturbati' i banditi hanno bloccato la strada con due Tir rubati poco prima a una ditta di trasporti.

Poi, armati di flex e mazze, hanno tentato, inutilmente, di scardinare la cassa continua dell'area di servizio. Fallito l'obiettivo, prima di fuggire a bordo di due auto rubate, hanno spaccato il vetro del gabbiotto dove si trovava un dipendente rubando l'incasso che l'uomo aveva in contanti circa mille euro.

Sull'episodio indagano i carabinieri.