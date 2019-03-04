SAN GREGORIO DI CATANIA. IMPIEGATO NASCONDEVA IN MACCHINA “ERBA” E KIT DA SPACCIATORE: ARRESTATO

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza un 20enne del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.La scorsa notte, i...

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza un 20enne del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La scorsa notte, in via Sgroppillo, la pattuglia impegnata nel controllo del territorio ha imposto l’alt ad una Opel Corsa condotta dal giovane impiegato.

Il fermato, facendo trasparire un eccessivo nervosismo, ha spinto i militari ad approfondire il controllo previa perquisizione dell’autovettura dove, sotto i sedili, sono stati rinvenuti e sequestrati: 50 grammi di marijuana; 1 bilancino di elettronico di precisione; nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per preparare le dosi di stupefacente da porre in commercio.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.