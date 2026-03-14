San Gregorio di Catania, tenta di rubare una moto: 24enne denunciato dai Carabinieri

Grazie alla collaborazione dei cittadini, che con le loro segnalazioni tempestive permettono ai Carabinieri di intervenire rapidamente, nella mattinata odierna i Carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Gravina di Catania hanno denunciato in stato di libertà un 24enne catanese per tentato furto di un motociclo, ferma restando la presunzione di innocenza, valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’intervento è scaturito da una segnalazione alla Centrale Operativa riguardante la presenza di due persone con il volto travisato nei pressi di via Sgroppillo, una zona residenziale a San Gregorio di Catania. Le pattuglie dell’Arma hanno raggiunto la zona in una manciata di minuti, individuando uno dei segnalati che stava trafficando intorno a una moto. Immediatamente l’equipaggio ha fermato e messo in sicurezza il 24enne, accertando dunque che stava tentando di rubare il motociclo.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il giovane ladro è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e sono in corso le indagini per risalire al suo complice. Il proprietario della moto, subito avvisato, ha sporto denuncia, ringraziando i militari dell’Arma per il provvidenziale intervento.