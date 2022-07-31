SAN GREGORIO, INCENDIO IN UN DEPOSITO DI MEZZI: DISTRUTTI 40 TRA CAMION, FURGONI E AUTO

AGGIORNAMENTOAlmeno quaranta mezzi, tra camion, camper e auto sono andate completamente distrutte a seguito dell’incendio che è sviluppato in un primo tempo in un terreno e che poi si è propagato alla...

A cura di Redazione 31 luglio 2022 20:50

