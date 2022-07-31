SAN GREGORIO, INCENDIO IN UN DEPOSITO DI MEZZI: DISTRUTTI 40 TRA CAMION, FURGONI E AUTO
AGGIORNAMENTOAlmeno quaranta mezzi, tra camion, camper e auto sono andate completamente distrutte a seguito dell’incendio che è sviluppato in un primo tempo in un terreno e che poi si è propagato alla...
AGGIORNAMENTO
Almeno quaranta mezzi, tra camion, camper e auto sono andate completamente distrutte a seguito dell’incendio che è sviluppato in un primo tempo in un terreno e che poi si è propagato alla ditta Bonnici motor, in via Gelatusi a San Gregorio. L’incendio ha anche provocato un’alta nube nera che ha creato allarme tra gli automobilisti lungo l’autostrada Catania-Messina e i residenti nella zona e che è stata visibile da diversi chilometri di distanza.
FLASH
Un vasto incendio per cause al momento non note si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, 31 Luglio 2022 secondo le primissime informazioni in un parcheggio/deposito tra San Gregorio di Catania e San Giovanni la Punta.
Ad andare a fuoco numerosi mezzi.
Sul posto stanno operando piu squadre dei Vigili del Fuoco.
La densa colonna di fumo nero è visibile da notevole distanza, al momento il traffico sull'A18 è congestionato.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO