SAN GREGORIO. PERDE IL CONTROLLO DELL'AUTO E FINISCE CONTRO UN MURO: QUATTRO PERSONE FERITE

Grave incidente stradale a San Gregorio: coinvolti quattro, due minori in ospedaleSan Gregorio, 15 febbraio 2023 - Un grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio, 14 febbraio 2023, in via...

Grave incidente stradale a San Gregorio: coinvolti quattro, due minori in ospedale

San Gregorio, 15 febbraio 2023 - Un grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio, 14 febbraio 2023, in via Carrubbazza a San Gregorio.

Una Fiat Punto, con a bordo quattro persone, è uscita fuori strada e ha impattato violentemente contro il muro che delimita la carreggiata.

A seguito dell'urto, i quattro occupanti del mezzo, tra cui due minori, sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Al momento, non si conoscono le gravità delle ferite riportate.

Non risultano altri mezzi coinvolti nello scontro.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e la Polizia Municipale per i dovuti rilievi e per stabilire la dinamica dell'incidente.

Il trattò stradale ha subito rallentamenti per consentire le operazioni in sicurezza.