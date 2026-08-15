SAN GREGORIO, TERRENO TRASFORMATO IN DISCARICA ABUSIVA: TROVATE ANCHE BOMBOLE DI GPL, DENUNCIATO 25ENNE

Il terreno era stato utilizzato per abbandonare rifiuti e bombole di GPL

I Carabinieri della Stazione di San Gregorio, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un 25enne per “realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata”, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

In particolare, i militari dell’Arma, impegnati in via San Nicolò nelle attività conseguenti a un incendio, per cause in corso di accertamento, che interessava una vasta area di macchia mediterranea della zona, hanno attenzionato alcuni fondi presenti in zona.

Mentre alcune squadre dei Vigili del Fuoco domavano le fiamme in altri fondi limitrofi, i Carabinieri hanno attenzionato un terreno lambito dal fuoco, dove hanno notato anche la presenza di bombole.

Rintracciato tempestivamente l’utilizzatore, un 25enne residente ad Aci Catena, che aveva in concessione l’area, i Carabinieri, in seguito a un più approfondito sopralluogo, hanno accertato come questi avesse adibito il terreno non solo a discarica abusiva di rifiuti, ma anche allo stoccaggio di bombole di Gas di Petrolio Liquefatto.

I predetti contenitori a pressione sono stati immediatamente rimossi e messi in sicurezza tramite una ditta convenzionata intervenuta sul posto.

L’intera area è stata sottoposta a sequestro dai Carabinieri.