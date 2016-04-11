“San Marco e Mercato: contenti che le nostre idee siano servite alla città”

LA POLEMICA. Riceviamo e pubblichiamo dal deputato regionale, Raia, e dai consiglieri Messina, Fallica e Furnari

CONCETTA RAIA (Deputato regionale). “Veniamo a conoscenza che l'amministrazione comunale si starebbe adoperando per organizzare il Mercato del Contadino: si tratta di una iniziativa che due anni fa venne proposta, proprio all'amministrazione, dal consigliere Ezio Messina, e non solo lui, al quale non ci si è mai degnati di rendere una risposta. Oggi, arriva invece l'annuncio. Siamo rammaricati per il metodo utilizzato: lo stesso è accaduto anche per il recupero della Stazione di San Marco. Tuttavia, siamo contenti se l'idea proposta a suo tempo potrà giovare al miglioramento della città. Cosa per la quale si continuerà a lavorare”.

MESSINA, FURNARI, FALLICA (Consiglieri comunali). “Apprendiamo con grande piacere che le nostre idee e progetti, proposti anni fa quasi all'inizio della legislatura, si stiano attuando, come la riqualificazione della stazione di San Marco e la realizzazione del “Mercatino del contadino”. Al contempo, esprimiamo il nostro rammarico per il fatto che questi importanti progetti di sviluppo e rilancio della Città vengano realizzati solo in prossimità della prossima campagna elettorale, quando, invece potevano e dovevano essere progetti consolidati da anni. La nostra ferma volontà, però, è sempre quella di contribuire al miglioramento tali manifestazioni, offrendo il nostro aiuto in tal senso, tenuto conto che siamo stati i primi a proporre tali progetti di cui non vogliamo sentirci derubati”.